L’assurda storia di Carlo D’Attanasio, l’italiano dimenticato nelle terribili carceri in Papua Nuova Guinea (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La storia del velista pescarese bloccato nelle carceri della Nuova Guinea finisce sotto gli occhi di tutta l’opinione pubblica nazionale dopo il servizio de Le Iene. Ed è polemica. Abbiamo parlato in questo articolo di alcuni, terribili casi di cittadini italiani bloccati nelle carceri estere, anche di stati golpisti, dimenticati dai media e quasi, praticamente abbandonati dallo stato italiano: LEGGI ANCHE => I PRIGIONIERI ITALIANI DIMENTICATI: QUANTI SONO I “PATRICK ZAKI” NEL MONDO? Oltre a Patrick Zaki, infatti, sono migliaia gli italiani che si trovano spesso ingiustamente in stato di detenzione in carceri estere in condizioni a dir poco disumane e dimenticati da tutti. LEGGI ANCHE => LA ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ladel velista pescarese bloccatodellafinisce sotto gli occhi di tutta l’opinione pubblica nazionale dopo il servizio de Le Iene. Ed è polemica. Abbiamo parlato in questo articolo di alcuni,casi di cittadini italiani bloccatiestere, anche di stati golpisti, dimenticati dai media e quasi, praticamente abbandonati dallo stato italiano: LEGGI ANCHE => I PRIGIONIERI ITALIANI DIMENTICATI: QUANTI SONO I “PATRICK ZAKI” NEL MONDO? Oltre a Patrick Zaki, infatti, sono migliaia gli italiani che si trovano spesso ingiustamente in stato di detenzione inestere in condizioni a dir poco disumane e dimenticati da tutti. LEGGI ANCHE => LA ...

Fabiana34864387 : UNA STORIA HO AVUTO finì, poi 1giorno in treno mi accorsi di aver fatto 1cosa assurda gravissima dalle conseguenze… - stagliacollo : Abbiamo un governo di MERDA Guarita dal Covid e con due vaccini, la fanno scendere dal treno: l’assurda storia di… - AndreaTonti4 : @bar_del_porto @Barbara20993343 Buon per te, non siamo tutti uguali, l'importante è che finisca questa storia assurda. - AcidamenteBea : RT @linuxiano2022: Guarita dal Covid e con due vaccini, la fanno scendere dal treno. L’assurda storia di Anna: - ziolions4219 : RT @linuxiano2022: Guarita dal Covid e con due vaccini, la fanno scendere dal treno. L’assurda storia di Anna: -

Ultime Notizie dalla rete : L’assurda storia L’assurda storia di Carlo D’Attanasio, l’italiano dimenticato nelle terribili carceri in Papua Nuova Guinea Periodico Italiano