Il Principe Andrea ha raggiunto un accordo con Virginia Giuffrè: ecco qual è l’esorbitante cifra (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il caso del Principe Andrea si chiude qui? A quanto pare, stando alle ultime notizie, il Duca di York avrebbe raggiunto un accordo economico con Virginia Giuffrè al fine di evitare il processo a New York. Di seguito, tutti i dettagli. Il Principe Andrea e Virginia GiuffrèLeggi anche -> “Maleducato e infantile”: le voci sul Principe Andrea continuano. Intanto la Regina ha preso una decisione… Nella giornata di ieri si sarebbe raggiunto un accordo con un risarcimento mostruoso, che stando a quanto riportato dal tabloid ‘Telegraph’, si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro. Soldi che Andrea dovrà versare alla ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il caso delsi chiude qui? A quanto pare, stando alle ultime notizie, il Duca di York avrebbeuneconomico conal fine di evitare il processo a New York. Di seguito, tutti i dettagli. IlLeggi anche -> “Maleducato e infantile”: le voci sulcontinuano. Intanto la Regina ha preso una decisione… Nella giornata di ieri si sarebbeuncon un risarcimento mostruoso, che stando a quanto riportato dal tabloid ‘Telegraph’, si aggirerebbe attorno ai 12 milioni di euro. Soldi chedovrà versare alla ...

