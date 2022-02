Elisabetta Canalis e il presunto compenso per lo spot sulla Liguria: scoppia la polemica sull’ex velina (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Di recente Elisabetta Canalis è tornata ad essere protagonista del piccolo schermo grazie ad uno spot per la regione Liguria di cui è stata testimonial. Un’apparizione che ha scatenato qualche polemica sul web, soprattutto perché la showgirl è sarda e non ligure. Nuove critiche sarebbero emerse a seguito della scoperta del presunto compenso ricevuto da Canalis. Elisabetta Canalis scelta come testimonial per lo spot sulla Liguria: è polemica In queste ore è polemica per lo spot della regione Liguria, andato in onda nei giorni del Festival di Sanremo, e che ha visto protagonista ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Di recenteè tornata ad essere protagonista del piccolo schermo grazie ad unoper la regionedi cui è stata testimonial. Un’apparizione che ha scatenato qualchesul web, soprattutto perché la showgirl è sarda e non ligure. Nuove critiche sarebbero emerse a seguito della scoperta delricevuto dascelta come testimonial per lo: èIn queste ore èper lodella regione, andato in onda nei giorni del Festival di Sanremo, e che ha visto protagonista ...

Advertising

fanpage : Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi d… - lorenza_j : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - ManySkills1701 : @utentesegreto21 Ma sai qual è la parte esilarante delle polemiche sul cachet da 100.000 € preso da Elisabetta Cana… - willycuba65 : RT @fanpage: Elisabetta Canalis è stata pagata 100mila euro per lo spot promozionale della Regione Liguria senza mai spostarsi da Los Angel… - caterinacorda1 : RT @SardegnaG: Polemiche sulla soubrette sassarese Elisabetta #Canalis, prende 100mila euro per due spot dalla Regione #Liguria - titolo #L… -