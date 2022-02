Draghi,30 mld Pnrr a istruzione - ricerca, al centro crescita (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Ladeve essere aldelladell'Italia". Con il"investiamo oltre 30 miliardi in". Così il presidente del Consiglio Marioin visita ai laboratori ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi mld Draghi,30 mld Pnrr a istruzione - ricerca, al centro crescita "La ricerca deve essere al centro della crescita dell'Italia". Con il Pnrr "investiamo oltre 30 miliardi in istruzione e ricerca". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso. "La mia visita è servita a capire meglio quale sia il contributo" che si può dare alla ricerca. "Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, ...

I cinesi sono contenti di essere sorvegliati. Anche in Occidente? Per i vaccini 1,85 mld Vale 3,299 miliardi il decreto legge recante misure urgenti finanziarie e ... Draghi: 50 miliardi per la transizione digitale e misure contro il caro bollette Il punto del ...

Draghi, più donne nelle scienze, 1 mld per arrivare a 35% Così il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso sottolineando che "sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e "solo una su 5 sceglie ...

