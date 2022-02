Dopo quello manager-Putin, occhi puntati su altri due incontri italo-russi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La videoconferenza di fine gennaio, nel bel mezzo delle tensioni sull’Ucraina, tra il presidente russo Vladimir Putin e alcuni manager italiani ha prodotto almeno un risultato: una forte attenzione da parte delle autorità italiane, ma non soltanto, su tutto ciò che si muove sull’asse Italia-russia. Da quell’incontro la Farnesina aveva preso le distanze, mentre da Palazzo Chigi era partita una moral suasion con le partecipate pubbliche. Alcuni membri del Copasir avevano espresso forti perplessità anche alla luce del rischio che i grandi affari possano indebolire la politica italiana, e dunque quelle europea e transatlantica, nei confronti della russia. E così si arriva alle ultime ore. Quelle dei tentativi di dialogo sull’Ucraina, con l’annuncio russo di un ritiro delle truppe dalla Crimea. Ma anche quelle che precedono ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La videoconferenza di fine gennaio, nel bel mezzo delle tensioni sull’Ucraina, tra il presidente russo Vladimire alcuniitaliani ha prodotto almeno un risultato: una forte attenzione da parte delle autorità italiane, ma non soltanto, su tutto ciò che si muove sull’asse Italia-a. Da quell’incontro la Farnesina aveva preso le distanze, mentre da Palazzo Chigi era partita una moral suasion con le partecipate pubbliche. Alcuni membri del Copasir avevano espresso forti perplessità anche alla luce del rischio che i grandi affari possano indebolire la politica italiana, e dunque quelle europea e transatlantica, nei confronti dellaa. E così si arriva alle ultime ore. Quelle dei tentativi di dialogo sull’Ucraina, con l’annuncio russo di un ritiro delle truppe dalla Crimea. Ma anche quelle che precedono ...

