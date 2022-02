Bocciato il Referendum sulla cannabis: la Corte Costituzionale dice No – Il video (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine la Consulta ha deciso. Il Referendum sulla depenalizzazione della coltivazione della cannabis non è passato. Come ha spiegato il presidente della Corte Costituzionale, Giuliano Amato, in conferenza stampa: «Il Referendum non era sulla cannabis, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali». Ieri 15 febbraio era toccato a quello sull’eutanasia, rigettato perché «non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Gli altri quesiti esaminati oggi 16 febbraio e relativi alla giustizia sono ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Alla fine la Consulta ha deciso. Ildepenalizzazione della coltivazione dellanon è passato. Come ha spiegato il presidente della, Giuliano Amato, in conferenza stampa: «Ilnon era, ma sulle sostanze stupefacenti. Si faceva riferimento a sostanze che includono papavero, coca, le cosiddette droghe pesanti. E questo era sufficiente a farci violare obblighi internazionali». Ieri 15 febbraio era toccato a quello sull’eutanasia, rigettato perché «non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Gli altri quesiti esaminati oggi 16 febbraio e relativi alla giustizia sono ...

Advertising

LucaBizzarri : Nello stesso giorno in cui viene bocciato un referendum su una pianta c’è chi sostiene che la sostanza che fa più m… - lauraboldrini : La Consulta ha bocciato il referendum sull'#eutanasialegale ma in precedenza ha chiesto al Parlamento di approvare… - wireditalia : La Corte costituzionale ha bocciato il referendum sulla #cannabislegale Come per l'eutanasia, anche nel caso del… - davportioli : RT @PamelaFerrara: Ieri la #CorteCostituzionale ha bocciato il #Referendum sull'#eutanasialegale , e i cattolici hanno festeggiato. Oggi ha… - LorenzoDelFabro : RT @LucaBizzarri: Nello stesso giorno in cui viene bocciato un referendum su una pianta c’è chi sostiene che la sostanza che fa più morti a… -