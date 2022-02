“A 12 settimane si può già vedere il sesso del feto?”

Leggi su gravidanzaonline

Buongiorno, all'ecografia del primo trimestre (12) la ginecologa mi ha detto con certezza che sono in attesa di un maschio. Tuttavia, leggendo su internet, ho trovato che a quell'epoca gestazionale non è possibile distinguere con certezza il tubercolo di un bambino da quello di una bambina perché non sono ancora sufficientemente differenziati. Mi chiedo: la certezza della ginecologa si basa sul fatto di avere una macchina per ecografie più avanzata cosi da permetterle di capire ildelcosì in anticipo? Faccio presente che durante l'ecografia il bambino era in una posizione particolarmente favorevole e questo ha permesso di visualizzare bene i genitali. Grazie.