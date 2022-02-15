Viabilità Roma Regione Lazio del 15-02-2022 ore 20:30 (Di martedì 15 febbraio 2022) Viabilità DEL 15 FEBBRAIO 2022 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA VIA APPIA TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E ALBANO NELLE DUE DIREZIONI. CI SPOSTIAMO NEL REATINO, PRUDENZA SULLA REGIONALE 4 BIS DEL TERMINILLO, SONO ATTIVI MEZZI INVERNALI DI ASTRAL ALL’ALTEZZA DI PIAN DE’ VALLI. LE ALTRE NOTIZIE A Roma, IN ZONA PONTE DI NONA, DOMANI 16 FEBBRAIO DALLE 6 ALLE 23, DIVIETO DI TRANSITO IN VIA COLONNETTI PER LAVORI ALLE CONDOTTE IDRICHE. DEVIATE LE LINEE BUS 314 (DIREZIONE LARGO PRENESTE), 555 (VERSO PONTE DI NONA) E 075 (DIREZIONE PONTE MAMMOLO). E PROSEGUONO SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO ...Leggi su romadailynews
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