Tutti pazzi per Tananai: anche Jovanotti canta Sesso Occasionale (Di martedì 15 febbraio 2022) Dei 25 campioni in gara al Festival di Sanremo 2022, è arrivato ultimo. Non è tanto questo risultato che lo ha aiutato a conquistare i social, quanto la sua reazione condivisa con i follower in tempo reale. Tananai ha 26 anni e ha avuto accesso al Festival in quanto tra i vincitori di Sanremo Giovani, insieme a Yuman e a Matteo Romano. Dei tre, Tananai si è classificato al secondo posto e, tra Tutti gli aspiranti concorrenti giovani del Festival, ha ottenuto un ottimo posizionamento, purtroppo non replicato nella gara dei Campioni. Sesso Occasionale sta esplodendo sui social e su Spotify ma ha atteso la fine della kermesse canora per farsi apprezzare. Così, Tananai è arrivato ultimo a Sanremo ma ha festeggiato lo stesso e sui social ha espresso il suo lato più solare e folle, ...

