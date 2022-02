Sci alpino | chi vincerà la lotteria dello slalom? Sei vincitori diversi quest’anno | Vinatzer e Razzoli ci provano

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il programmascia questi Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 ha spesso regalato gare indecifrabili ma, senza pericolo di smentite, la più complicata da prevedere appare lomaschile che si disputerà nella giornata di domani (prima manche fissata per le ore 3.15 italiane e seconda alle ore 6.45). Per quale motivo ci attendiamo una “gara pazza” ? Non tanto per loin sé, che per la propria conformazione propone agli atleti rischi metro dopo metro, porta dopo porta, quanto perchè il novero dei candidati alla medaglia d’oro è corposo. Anzi corposissimo. E, dopotutto, non potrebbe essere altrimenti dopo una stagione che ha visto ben seiin Coppa del Mondo. Abbiamo visto il successo del francese Clement Noel in Val d’Isere, quindi il ...