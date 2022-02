Robinho, mandato di arresto internazionale per violenza sessuale (Di martedì 15 febbraio 2022) Robinho, ex attaccante del Milan, era stato condannato a 9 anni di carcere lo scoro 19 gennaio. La ricostruzione dei fatti sul brasiliano Leggi su pianetamilan (Di martedì 15 febbraio 2022), ex attaccante del Milan, era stato condannato a 9 anni di carcere lo scoro 19 gennaio. La ricostruzione dei fatti sul brasiliano

repubblica : Milano, la procura firma il mandato d'arresto per l'ex milanista Robinho condannato per stupro. Chiesta l'estradizi… - repubblica : Robinho, mandato d'arresto internazionale dei pm di Milano dopo la condanna per stupro - Gazzetta_it : Robinho, scatta il mandato di arresto internazionale per violenza sessuale - Italia_Notizie : Robinho condannato per stupro, mandato d’arresto internazionale (ma il Brasile non lo estraderà) - leminha_s : RT @RaiNews: 'Secondo le indagini, l'ex stella brasiliana avrebbe fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e poi il grup… -