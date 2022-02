Pensioni, la triste contabilità del Covid. Per l’Inps minori erogazioni per 1,1 miliardi di euro nel 2020 (Di martedì 15 febbraio 2022) È un ben triste esercizio di contabilità quello in cui si è cimentato il centro studi Itinerari previdenziali. Certo è che qualcuno la domanda in questi mesi se la sarà posta. Con l’aumento della mortalità, soprattutto nelle fasce di popolazione più anziana, quanto è diminuita la spesa per le Pensioni? Il rapporto presentato oggi afferma 1,1 miliardi di euro solo nel 2020, va ricordato però che la spesa complessiva in Pensioni è di 281 miliardi di euro. Insomma una riduzione dello 0,3%. Proiettando l’effetto fino al 2029 l’effetto di riduzione della spesa sfiora i 12 miliardi di euro. “Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel 2020 – si legge nel rapporto – ha riguardato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) È un benesercizio diquello in cui si è cimentato il centro studi Itinerari previdenziali. Certo è che qualcuno la domanda in questi mesi se la sarà posta. Con l’aumento della mortalità, soprattutto nelle fasce di popolazione più anziana, quanto è diminuita la spesa per le? Il rapporto presentato oggi afferma 1,1disolo nel, va ricordato però che la spesa complessiva inè di 281di. Insomma una riduzione dello 0,3%. Proiettando l’effetto fino al 2029 l’effetto di riduzione della spesa sfiora i 12di. “Il 96,3% dell’eccesso di mortalità registrato nel– si legge nel rapporto – ha riguardato ...

