LCK | Sang-soo “SSONG” Kim è il nuovo head coach di DRX | per il 32enne è un ritorno a casa

(Di martedì 15 febbraio 2022) DRX ha finalmente rivelato il nome del capo allenatore che guiderà il suo team di League of Legends. Si tratta di-soo “” Kim, che è già statodella squadra nel 2021. L’organizzazione di esports si è separata da Kim Jung-su all’inizio di febbraio ed era alla ricerca del giusto profilo per guidare il team in questa nuova stagione. La scelta è quindi ricaduta sul, uno degli allenatori più famosi e apprezzati nella community di League of Legends. Nel corso della sua carriera,ha lavorato con squadre della LCK, tra cui KOO Tigers e Longzhu Gaming. 2022 DRX : TAKE OFF Please welcome our new, DRX! DRX? ??? ‘’ ??? ??? ??????!#DRX #TAKEOFF ...