Uomini e Donne oggi, anticipazioni Matteo: Denise eliminata, Federica torna? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le anticipazioni di Uomini e Donne, previste per la puntata di oggi, rivelano le novità sul percorso del tronista Matteo Ranieri e delle sue due corteggiatrice Denise e Federica. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Uomini e Donne anticipazioni ultima registrazione 10 febbraio: Matteo e Federica, nuova rissa Armando e Diego, Luca e Lilli Uomini e Donne, trono... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi, previste per la puntata di, rivelano le novità sul percorso del tronistaRanieri e delle sue due corteggiatrice. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche:ultima registrazione 10 febbraio:, nuova rissa Armando e Diego, Luca e Lilli, trono...

