Una cimice per combattere la Xylella È quanto emerge da uno studio dell'Università di Bari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una cimice contro la Xylella, la malattia che provoca il disseccamento rapido degli ulivi. L’insetto potrebbe essere utilizzato per debellare la sputacchina, il vettore del batterio killer delle essenze arboree simbolo della Puglia. È quanto emerge da uno studio dell’entomologo Francesco Porcelli, docente del dipartimento di Scienze del suolo dell’Università degli studi di Bari, pubblicato sulla rivista specializzata “Insects”. «Contro la sputacchina arriva Zelus, la cimice assassina – recita una nota – che frequenta le piante infestate anche se imbrattate dall’appiccicosa melata perché sa che lì si nascondono le sue prede». Sembra che Zelus- questo il nome della ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 14 febbraio 2022) Unacontro la, la malattia che provoca il disseccamento rapido degli ulivi. L’insetto potrebbe essere utilizzato per debellare la sputacchina, il vettore del batterio killere essenze arboree simboloa Puglia. Èda uno’entomologo Francesco Porcelli, docente del dipartimento di Scienze del suolodegli studi di, pubblicato sulla rivista specializzata “Insects”. «Contro la sputacchina arriva Zelus, laassassina – recita una nota – che frequenta le piante infestate anche se imbrattate dall’appiccicosa melata perché sa che lì si nascondono le sue prede». Sembra che Zelus- questo il nomea ...

teoremadipeters : chiesto aiuto maschile (fida di coinqui) per farmi togliere una cimice dal bagno, patriarcato? ancora in auge x colpa mia ?????? - MrsIngr : La cimice ASSASSINA contro Xylella ———Signore e signori, diamo tutti il benvenuto alla Sputacchina tra i membri de… - annamariaferret : Una cimice contro la sputacchina: studio dell’UniBa individua l’insetto per combattere la Xylella - ledicoladelsud : Una cimice contro la sputacchina: studio dell’UniBa individua l’insetto per combattere la Xylella - AnsaPuglia : Xylella: studio, la nuova arma in una cimice assassina. Si chiama Zelus, per debellare l'insetto che veicola il bat… -