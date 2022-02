Ucraina, il G7 pronto a imporre sanzioni alla Russia. Conseguenze enormi e immediate se Mosca intensificherà l’azione militare (Di lunedì 14 febbraio 2022) “La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione”, ma se Mosca intensifica l’azione militare in Ucraina il G7 “è pronto a imporre collettivamente sanzioni economiche e finanziarie con Conseguenze enormi e immediate sull’economia russa”, è quanto affermano i ministri della Finanza del G7. Gentiloni: “Sosteniamo l’Ucraina. La sua sovranità e la sua economia” “Sosteniamo l’Ucraina. La sua sovranità e la sua economia. #G7” scrive su Twitter il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ripostando la dichiarazione congiunta del ministri delle Finanze del G7 sulla situazione in Ucraina. I ministri dell’Economia e delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 14 febbraio 2022) “La nostra priorità immediata è sostenere gli sforzi per una de-escalation della situazione”, ma seintensificainil G7 “ècollettivamenteeconomiche e finanziarie consull’economia russa”, è quanto affermano i ministri della Finanza del G7. Gentiloni: “Sosteniamo l’. La sua sovranità e la sua economia” “Sosteniamo l’. La sua sovranità e la sua economia. #G7” scrive su Twitter il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, ripostando la dichiarazione congiunta del ministri delle Finanze del G7 sulla situazione in. I ministri dell’Economia e delle ...

