Ucraina, a un passo dalla guerra si apre uno spiraglio. Berlino: 'Kiev nella Nato? Non in agenda'. Mosca: 'Allora trattiamo' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco Scholz a Kiev ha promesso al presidente Zelensky aiuti economici, domani vedrà Putin a Mosca. Per il ministro degli Esteri Lavrov ci sono le opportunità per un accordo con l'...

