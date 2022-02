Tumori: Ieo, chirurgia invasiva seno evitabile in 50% donne candidate (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Oltre la metà delle pazienti con tumore al seno candidate a un intervento chirurgico esteso all'ascella, a causa dell'impossibilità di visualizzare con la scintigrafia il linfonodo sentinella la cui valutazione potrebbe evitare l'operazione demolitiva, in realtà sarebbero comunque da trattare in modo conservativo, con meno complicanze e salvando la funzionalità del braccio. Spiega come riconoscerle un maxi-studio italiano pubblicato su 'Future Oncology', condotto all'Istituto europeo di oncologia di Milano su più di 30mila fra il 2000 e il 2017. Lo scopo del progetto - spiegano dall'Irccs fondato da Umberto Veronesi - era determinare il significato clinico della mancata visualizzazione del linfonodo sentinella, baluardo della chirurgia conservativa del seno. Con la biopsia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano, 14 feb. (Adnkronos Salute) - Oltre la metà delle pazienti con tumore ala un intervento chirurgico esteso all'ascella, a causa dell'impossibilità di visualizzare con la scintigrafia il linfonodo sentinella la cui valutazione potrebbe evitare l'operazione demolitiva, in realtà sarebbero comunque da trattare in modo conservativo, con meno complicanze e salvando la funzionalità del braccio. Spiega come riconoscerle un maxi-studio italiano pubblicato su 'Future Oncology', condotto all'Istituto europeo di oncologia di Milano su più di 30mila fra il 2000 e il 2017. Lo scopo del progetto - spiegano dall'Irccs fondato da Umberto Veronesi - era determinare il significato clinico della mancata visualizzazione del linfonodo sentinella, baluardo dellaconservativa del. Con la biopsia del ...

Advertising

Mosange : RT @IEOufficiale: La Dott.ssa Morganti, della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative diretta dal Prof. Curigliano @curi… - darioT_ : RT @IEOufficiale: La Dott.ssa Morganti, della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative diretta dal Prof. Curigliano @curi… - Nadia_Bordoli : #giornatadelledonnenellascienza Stefania Morganti «Studierò i tumori considerati incurabili» @airc_it - carlaluglio69 : RT @IEOufficiale: La Dott.ssa Morganti, della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative diretta dal Prof. Curigliano @curi… - curijoey : RT @IEOufficiale: La Dott.ssa Morganti, della Divisione Sviluppo di Nuovi Farmaci per Terapie Innovative diretta dal Prof. Curigliano @curi… -