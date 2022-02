Sci alpino, risultati e classifica prova discesa: Sofia Goggia quarta, sesta Nadia Delago con salto di porta (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen ha fatto segnare la prestazione di riferimento nel corso della seconda ed ultima prova della discesa femminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing, dove domani alle ore 4.00 italiane si disputerà la gara che assegnerà le medaglie, importante conferma per la tedesca Kira Weidle, seconda a 23 centesimi, e una tra le grandi favorite in vista della gara di domani, mentre alle spalle della sempre pericolosa Ragnhild Mowinckel si è piazzata la nostra Sofia Goggia, eccellente quarta a 61 centesimi, dopo aver rallentato in prossimità dell’arrivo. Buona sesta posizione anche per Nadia Delago che, tuttavia, ha saltato una porta. Andiamo a conoscere nel dettaglio la ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La svizzera Joana Haehlen ha fatto segnare la prestazione di riferimento nel corso della seconda ed ultimadellafemminile dei Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sulla pista di Yanqing, dove domani alle ore 4.00 italiane si disputerà la gara che assegnerà le medaglie, imnte conferma per la tedesca Kira Weidle, seconda a 23 centesimi, e una tra le grandi favorite in vista della gara di domani, mentre alle spalle della sempre pericolosa Ragnhild Mowinckel si è piazzata la nostra, eccellentea 61 centesimi, dopo aver rallentato in prossimità dell’arrivo. Buonaposizione anche perche, tuttavia, ha saltato una. Andiamo a conoscere nel dettaglio la ...

