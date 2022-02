Nuovi contributi a fondo perduto per le imprese: a chi, quanti e come averli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022 in vigore dal 27 gennaio 2022), finalizzato al sostegno delle imprese a seguito dell’emergenza sanitaria, ha introdotto per il 2022 Nuovi contributi a fondo perduto e rifinanziato contributi previsti da precedenti decreti. Con una dotazione di 200 milioni, è stato istituito il “fondo per il rilancio delle attività economiche” a favore delle imprese che svolgono in via prevalente l’attività di commercio al dettaglio ed identificate da specifici codici Ateco. Possono accedere al contributo le imprese che nell’anno 2019 hanno generato ricavi non superiori a 2 milioni di euro e hanno subito una riduzione del fatturato 2021 almeno del 30% rispetto al fatturato 2019. Il contributo verrà determinato sulla ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Decreto Sostegni ter (D.L. 4/2022 in vigore dal 27 gennaio 2022), finalizzato al sostegno dellea seguito dell’emergenza sanitaria, ha introdotto per il 2022e rifinanziatoprevisti da precedenti decreti. Con una dotazione di 200 milioni, è stato istituito il “per il rilancio delle attività economiche” a favore delleche svolgono in via prevalente l’attività di commercio al dettaglio ed identificate da specifici codici Ateco. Possono accedere al contributo leche nell’anno 2019 hanno generato ricavi non superiori a 2 milioni di euro e hanno subito una riduzione del fatturato 2021 almeno del 30% rispetto al fatturato 2019. Il contributo verrà determinato sulla ...

Advertising

ElenaEAlbertini : RT @PsrSicilia: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5 il band per il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pes… - InfoFiscale : Esonero contributi artigiani e commercianti: nuovi chiarimenti INPS su rimborso e compensazione - Regione_Sicilia : RT @PsrSicilia: Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.5 il band per il Sostegno delle Filiere Agricole, della Pes… - chevida : RT @quattroruote: #Incentivi #auto 2022, ecco come potrebbero essere i nuovi contributi del #governo in base alle fasce di CO2 --> https://… - quattroruote : #Incentivi #auto 2022, ecco come potrebbero essere i nuovi contributi del #governo in base alle fasce di CO2 -->… -