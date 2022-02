Makari 2 | le anticipazioni della seconda puntata

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Suleima è tornata in Sicilia, ma le cose fra lei e Saverio non sembrano migliorare. E non si tratta solo del fatto che con lei si è trasferito anche Teodoro, il suo capo, per dirigere un innovativo progetto: la ragazza sembra più lontana di prima, è presa dalla sua nuova vita e dal suo nuovo lavoro e l'equilibrio con Lamanna è più precario che mai. Comincia così ladi Màkari 2, la serie di Rai1 con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore, tratta di libri di Gaetano Savatteri, che la scorsa settimana ha esordito con quasi 5,5 milioni di spettatori. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodiofiction diretta da Michele Soavi e prodotta dalla Palomar, in onda lunedì 14 febbraio.2, le...

La seconda puntata di Makari 2 andrà in onda stasera, lunedì 14 febbraio 2022, in prima serata: scopriamo quando inizia, l'orario, su che canale va in onda, quante puntate sono previste e tutte le ...