L’Amica Geniale 3 replica seconda puntata in streaming e su Rai Premium, riassunto episodi 3 e 4: il matrimonio di Elena e Pietro (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'Amica Geniale 3 replica seconda puntata e riassunto Il ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 14 febbraio 2022) L'AmicaIl ...

Advertising

ghiblaway : Ieri ho fatto tardi per vedere L’amica geniale (sono andata a dormire a mezzanotte e passa perché vedendo gli episo… - dilesbr_ : RT @novabbeinfatti: devo dire che, come ogni volta che l'amica geniale è trasmessa in tv, mi prende uno sconforto clamoroso nel vedere una… - occhio_notizie : L'amica geniale 3 batte tutti i record questa domenica sera?? #ascoltitv #datiauditel - SerieTvserie : Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022: L’amica geniale, Che Tempo Che Fa - napoliforever89 : @enrick81 @famigliasimpson @misterf_tweets @AgoCannella @IntornoTv @Tvottiano @Peppe_FN @carlo234556 @CIAfra73… -