La "marcia su Roma" dei no-vax: il corteo in piazza Venezia viene fatto spostare dalle forze dell'ordine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Gli elicotteri delle forze dell'ordine stanno sorvolando piazza Venezia a Roma, dove oggi è attesa la protesta che i no-Vax hanno annunciato sulle chat di Telegram. Sul posto, camionette, idranti e agenti di polizia. LEGGI ANCHE: Covid: tutte le terapie contro il virus per curarsi anche a casa Sono previste circa cinquecento persone, ma potrebbero L'articolo proviene da Inews24.it.

repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - eziomauro : Ezio Mauro: Cronache della marcia su Roma - 2: Il manganello e l'aquila romana - Tg3web : Circo Massimo deserto, poco più di duecento persone in un angolo di piazza Venezia. I numeri dell'annunciata marcia… - andreastoolbox : Marcia No Vax, camper fermati dalla polizia a Roma - LaPresse - PCad19 : RT @rutilibus: Il popolo “No Pass” annuncia per oggi la “Marcia su Roma”. Il prefetto prova a bloccarla: raduno al Circo Massimo https://t.… -

Cronache della marcia su Roma: il manganello e l'aquila romana La Repubblica Roma, pochi manifestanti al raduno no vax. Appello alle forze dell'ordine: «Unitevi a noi» Leggi anche > Marcia No Vax, camper fermati dalla polizia a Roma No vax a Roma, bassa adesione alla protesta Sono arrivati un po' da tutta Italia, ma sono poco più di 200 i manifestanti no vax che ...

No green pass, la voce dei manifestanti riuniti in piazza Venezia a Roma (LaPresse) - Alcune decine di manifestanti si sono radunati sotto l'Altare della Patria in piazza Venezia nella Capitale: si tratta dei partecipanti alla Marcia No Vax. Le forze dell'ordine monitorano ...

Leggi anche > Marcia No Vax, camper fermati dalla polizia a Roma No vax a Roma, bassa adesione alla protesta Sono arrivati un po' da tutta Italia, ma sono poco più di 200 i manifestanti no vax che ...(LaPresse) - Alcune decine di manifestanti si sono radunati sotto l'Altare della Patria in piazza Venezia nella Capitale: si tratta dei partecipanti alla Marcia No Vax. Le forze dell'ordine monitorano ...