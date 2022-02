Attacco russo all' Ucraina | mercoledì 16 febbraio il D-day

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Proseguono le grandi manovre diplomatiche per evitare l'della Russia all', anche se i venti di guerra soffiano sempre più forte. Secondo quanto riportato dalla Cnn, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarebbe...

... c'è una data per l'inizio delle ostilità in Ucraina? Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, secondo quanto riporta la Cnn in una breaking news, 'è stato informato che l'scatterebbe ...Allerta che fa il paio con quanto annunciato dalla Cnn in serata: 'Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell'sarà mercoledì 16 febbraio'. Zelensky ha ...La data è il 16 febbraio E si rafforza anche l’allerta sul d-day dell’attacco: il presidente ucraino Volodymyr ... saremmo pronti a sanzioni su vasta scala. Se la Russia violerà nuovamente la ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato informato che il giorno dell’attacco russo sarà mercoledì 16 febbraio. Lo riferisce la Cnn in una breaking news. Zelensky ha dichiarato mercoledì 16 ...