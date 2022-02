Verso Spezia-Fiorentina | le ultime sulle probabili formazioni | ballottaggio Piatek -Cabral

Advertising

Pall_Gonfiato : #SerieA - Ecco le probabili scelte di #ThiagoMotta e #Italiano per #SpeziaFiorentina - marcuccimauriz : RT @Fiorentinanews: I convocati di Italiano per Spezia-Fiorentina: manca Torreira. Amrabat e Piatek verso un posto da titolari https://t.co… - Fiorentinanews : I convocati di Italiano per Spezia-Fiorentina: manca Torreira. Amrabat e Piatek verso un posto da titolari - MarcoBaldinesi : @milan_risorto Verso il 70esimo abbiamo fatto un 10 minuti di pressione molto alta lasciando spazi alla Samp per il… - Spezia_1906 : ?? 'Il mio errore è stato non comunicare cosa stava succedendo. Ho sbagliato e sono dispiaciuto' ?? #Italiano torna… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Spezia

Per Vincenzo Italiano sarà una partita speciale , da ex che, per i tifosi dello, ha tradito ...tutto mentre proprio il tecnico gigliato ha speso oggi parole di grosso amore e riconoscenza...Il Verona riprende la sua marcial'Europa: Igor Tudor non sbaglia contro la sua ex Udinese e ...in cui Pioli avrebbe potuto scavalcare l'Inter è finita con una sconfitta interna contro lo, ...ma è anche vero che la squadra di Tudor sembra avviata verso una salvezza più che tranquilla. Le squadre che lottano per non retrocedere possono sorprendere più di altre: lo sa il Napoli, che ...Sono stati da poco resi noti i convocati in casa Fiorentina in vista dell'appuntamento di domani sera al Picco contro lo Spezia. Out, ovviamente, gli squalificati Torreira e Bonaventura, mentre è ...