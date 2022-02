Nuovo vaccino efficace contro tutte le varianti Covid. Lo annuncia l’ISS, dopo test sui topi (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo studio, condotto su modelli animali di topo, si basa su una proteina comune a tutte le varianti del virus ed evidenza una protezione efficace e duratura anche su cariche virali elevate. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista "Viruses". L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 13 febbraio 2022) Lo studio, condotto su modelli animali di topo, si basa su una proteina comune aledel virus ed evidenza una protezionee duratura anche su cariche virali elevate. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista "Viruses". L'articolo proviene da Firenze Post.

