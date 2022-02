“Io qui e lei fuori…”. Antonio Medugno, altro che single: le telecamere del GF Vip hanno ripreso tutto (Di domenica 13 febbraio 2022) GF Vip, le sorprese non finiscono mai. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del comportamento di Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha cambiato completamente registro rispetto al suo rapporto con l’attore. Prima si è sfogata con Soleil Sorge, mostrando di essere rimasta profondamente ferita da quello che ha visto. Poi c’è stata la crisi, il dolore, la sofferenza. Ma successivamente la modella venezuelana si è avvicinata all’influencer. E ha detto addio ad Alex Belli. Da donna ‘libera’, anche se il matrimonio con l’attore c’è ancora, ha cominciato a provocare gli altri inquilini. Il bacio a Barù è stato confermato da quest’ultimo: “Mi ha infilato la lingua in bocca”. Poi è arrivato il flirt con Antonio Medugno e la frase da bollino rosso: “Ho una voglia matta di farlo con te. Con te e Alex…”. Il modello napoletano, però, ha preferito un ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) GF Vip, le sorprese non finiscono mai. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare del comportamento di Delia Duran. La moglie di Alex Belli ha cambiato completamente registro rispetto al suo rapporto con l’attore. Prima si è sfogata con Soleil Sorge, mostrando di essere rimasta profondamente ferita da quello che ha visto. Poi c’è stata la crisi, il dolore, la sofferenza. Ma successivamente la modella venezuelana si è avvicinata all’influencer. E ha detto addio ad Alex Belli. Da donna ‘libera’, anche se il matrimonio con l’attore c’è ancora, ha cominciato a provocare gli altri inquilini. Il bacio a Barù è stato confermato da quest’ultimo: “Mi ha infilato la lingua in bocca”. Poi è arrivato il flirt cone la frase da bollino rosso: “Ho una voglia matta di farlo con te. Con te e Alex…”. Il modello napoletano, però, ha preferito un ...

