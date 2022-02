Dopo i problemi di privacy, Apple corre ai ripari con aggiornamenti mirati agli AirTag (Di domenica 13 febbraio 2022) La Mela è intervenuta riguardante i problemi che stavano causando gli AirTag, motivo per cui ha deciso di rilasciare alcuni update. Ma come si è espressa in merito a questa tragica situazione? Gli AirTag, per quanto possano essere degli strumenti utili, pare che abbiano portato non pochi problemi agli utenti – Computermagazine.itLa Apple non rimane in disparte durante queste situazioni, motivo per cui ha deciso di apportare degli aggiornamenti significativi agli AirTag con l’obiettivo preciso di ridurre il tracciamento indesiderato. Questo, quindi, eviterebbe di incrementare la vendita illegali di questi dispositivi con lo speaker disattivato. E dato che l’AirTag sia stato creato esclusivamente per ... Leggi su computermagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) La Mela è intervenuta riguardante iche stavano causando gli, motivo per cui ha deciso di rilasciare alcuni update. Ma come si è espressa in merito a questa tragica situazione? Gli, per quanto possano essere degli strumenti utili, pare che abbiano portato non pochiutenti – Computermagazine.itLanon rimane in disparte durante queste situazioni, motivo per cui ha deciso di apportare deglisignificativicon l’obiettivo preciso di ridurre il tracciamento indesiderato. Questo, quindi, eviterebbe di incrementare la vendita illegali di questi dispositivi con lo speaker disattivato. E dato che l’sia stato creato esclusivamente per ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo problemi A Mouso duro E allora perché quella lavata di testa alla squadra , emersa il giorno dopo e non smentita ieri dal ... Mourinho assicura che non esistono problemi tra lui e la squadra. " È una grande bugia che i ...

Le criptovalute sono un pericolo come i subprime: ecco chi sono i perdenti secondo Krugman ...finanziario " i numeri non sono ancora grandi abbastanza per generare la stessa scala di problemi. ... Questa è la ragione per la quale le criptovalute hanno ancora modesti utilizzi legali, dopo 13 anni ...

Problemi di salute per un over-65 su tre dopo il Covid Agenzia ANSA Omicidio di Mauro Guerra, l’intervista che può cambiare le cose Billeci scoprirà solo dopo che non era stato autorizzato alcun Tso e si renderà ... Per me Mauro non era pericoloso, con me non c’erano mai stati problemi in tanti anni (…) Prima che arrivassi io era ...

I tunnel da 51 milioni chiusi dopo 15 anni: «Situazione pesante» Eppure le due gallerie della variante di Porte sulla provinciale 23 del Sestriere, costata 51 milioni di euro, da qualche settimana ormai sono chiuse per problemi strutturali. E così resteranno ancora ...

