Basket Serie A1 2021 2022 | Fortitudo Bologna-Brindisi 67-73 | cronaca e tabellino

(Di domenica 13 febbraio 2022) Lae ildiKigili-Happy Casa, valida per la 20esima giornata dellaA1di. I padroni di casa sono chiamati ad una reazione per tornare a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive, ma contro gli uomini di coach Vitucci arriva la quarta: 67-73 il risultato finale. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON FINAL EIGHT COPPA ITALIA: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI FINAL EIGHT COPPA ITALIA: LE SQUADRE QUALIFICATE LA PARTITA – L’avvio di partita è fin da subito pimpante, con le due formazioni che dimostrano buone percentuali al tiro; i padroni di casa provano il primo allungo sul finire di parziale (23-18), con l’1/2 ...

... VITALE PER L'AQUILA! Fortitudo Bologna Brindisi , che si gioca in diretta dal PalaDozza, va in scena alle ore 18:30 di domenica 13 febbraio: siamo nella 20giornata del campionato diA1 ...... RIVINCITA REYER? Venezia Varese , partita in diretta alle ore 19:00 di domenica 13 febbraio , si gioca al Taliercio per la 20giornata nel campionato diA1 2021 - 2022 : match importante ...La cronaca e il tabellino di Fortitudo Kigili Bologna-Happy Casa Brindisi, valida per la 20esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. I padroni di casa sono chiamati ad una reazione per ...Seconda vittoria consecutiva per la Fidelia Torrenova, che batte la Meta Formia espugnando il PalaVirtus di Fondi per 60-70. La squadra di coach Bartocci fa sua una partita che si era complicata al ...