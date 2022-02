Avete mai visto LDA da bambino? Spunta un vecchio video: quanta dolcezza! (Di lunedì 14 febbraio 2022) LDA è uno degli attuali talenti della scuola di Amici, ma l’Avete mai visto da bambino? Spunta un suo vecchio video: quanta dolcezza! Il percorso di LDA nella scuola di Amici, bisogna ammetterlo, è davvero sensazionale! Entrato a far parte del talent di Maria De Filippi a partire dalla sua primissima puntata, il giovane cantante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 14 febbraio 2022) LDA è uno degli attuali talenti della scuola di Amici, ma l’maidaun suoIl percorso di LDA nella scuola di Amici, bisogna ammetterlo, è davvero sensazionale! Entrato a far parte del talent di Maria De Filippi a partire dalla sua primissima puntata, il giovane cantante L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

welikeduel : Giuseppe Conte come non lo avete mai visto (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - Fondaz_Veronesi : Avete mai letto “Mario Rossi, padre e ricercatore, ha scoperto che…”? Oggi è la giornata mondiale delle donne e del… - ricpuglisi : @Frances04279400 Avete mai sentito Barbero parlare del rapimento di Moro? - mikelelomb : @Djnc78 Un genio. Colpa vostra (di tutti, non mia che non l'ho mai sopportato) che lo avete reso un guru sul web - Genca90 : RT @FrancisJUnder12: Ehi @DAZN_IT Come mai non avete chiesto il parere del sommo @LucaMarelli72 sul fallo a De Sciglio? -