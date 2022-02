Xsolla | accordo con Paytm per aiutare gli sviluppatori a vendere videogiochi nel mercato indiano

(Di sabato 12 febbraio 2022) MILANO – La piattaforma commerciale di, che aiutaed editori a lanciare e gestire i giochi su scala globale, ha stretto unconPayment Gateway, il principale fornitore di soluzioni di pagamento in India, per introdurre nuovi sistemi di transazione sulha integrato il portafoglio digitale di, Unified Payment Interface (UPI), e servizi bancari di pagamento online nella propria piattaforma Pay Station.ed editori dipotranno così monetizzare i propri prodotti in India consentendone l’accesso al vastissimosettoriale che conta oltre 400 milioni di giocatori, secondo solo alla ...

La piattaforma commerciale di videogiochi,, che aiuta sviluppatori ed editori a lanciare e gestire i giochi su scala globale, ha stretto uncon Paytm Payment Gateway, il principale fornitore di soluzioni di pagamento in India, ......oggi di avere stretto uncon Paytm Payment Gateway, prestigioso fornitore indiano di soluzioni di pagamento, per introdurre in India soluzioni di pagamento per il mercato dei giochi....Nel Paese il settore conta su 400 milioni di giocatori con introiti per 1,5 miliardi di euro L'integrazione dei pagamenti con il portafoglio digitale di Paytm, UPI, RuPay e i servizi bancari online re ...