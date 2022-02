Wolverhampton: non c'è solo la Juve su Ruben Neves (Di sabato 12 febbraio 2022) In scadenza nel 2024 con il Wolverhampton Ruben Neves può partire in estate. Sul 24enne centrocampista ci sono Juventus e Manchester... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022) In scadenza nel 2024 con ilpuò partire in estate. Sul 24enne centrocampista ci sonontus e Manchester...

Advertising

ada_cotugno : Le scarpette di Lacazette nella partita contro il Wolverhampton. Non ho capito se le odio o le amo da morire - fisicoperaria : @LucaMarelli72 Cambio un attimo argomento perché non so se ti hanno fatto vedere il doppio giallo a Martinelli nell… - lUltimoUomo : Non una cosa che si vede tutti i giorni. - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Che Jota, il Liverpool non molla la Premier. Arsenal, vittoria da Champions - ETGazzetta : Che Jota, il Liverpool non molla la Premier. Arsenal, vittoria da Champions -