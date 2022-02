Pechino 2022 | salto sci | Bresadola fuori dalla finale nel trampolino lungo

(Di sabato 12 febbraio 2022), 12 feb. - (Adnkronos) - Nientedicon gli sci per l'italiano Giovanniai Giochi invernali di. Nel primo turno dalindividuale, il giovane azzurro ha saltato 127 metri: una misura che non gli vale l'ingresso tra i primi 30, necessario per potersi qualificare allain programma più tardi.

Non me l'aspettavo". Lo dice Davide Ghiotto, bronzo nei 10.000 metri di pattinaggio a velocità ai Giochi di Pechino 2022, nel corso di un'intervista a Casa Italia. "Rispetto alle scorse ...Si è andato a compore il quadro delle semifinali del torneo di hockey ghiaccio femminile dei Giochi Olimpici di Pechino 2022. Saranno, quindi, Stati Uniti-Finlandia e Canada-Svizzera le due partite ...