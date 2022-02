Pam & Tommy, una fonte rivela: "Pamela Anderson non guarderà la serie, né ora né mai" (Di sabato 12 febbraio 2022) Pamela Anderson non avrebbe alcuna voglia di guardare Pam & Tommy, la serie TV disponibile su Disney+, incentrata sullo scandalo sex tape che travolse lei e Tommy Lee. EW ha riportato le dichiarazioni di una fonte anonima, secondo la quale Pamela Anderson non avrebbe alcun interesse per Pam & Tommy, la serie TV che racconta la vera storia dietro il rilascio del sex tape rubato all'attrice e a colui che all'epoca dei fatti rappresentava suo marito, Tommy Lee. Dal 2 febbraio, gli abbonati a Disney+ hanno la possibilità di guardare Pam & Tommy, la miniserie che racconta una fase molto delicata nella vita di ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 febbraio 2022)non avrebbe alcuna voglia di guardare Pam, laTV disponibile su Disney+, incentrata sullo scandalo sex tape che travolse lei eLee. EW ha riportato le dichiarazioni di unaanonima, secondo la qualenon avrebbe alcun interesse per Pam, laTV che racconta la vera storia dietro il rilascio del sex tape rubato all'attrice e a colui che all'epoca dei fatti rappresentava suo marito,Lee. Dal 2 febbraio, gli abbonati a Disney+ hanno la possibilità di guardare Pam, la miniche racconta una fase molto delicata nella vita di ...

Advertising

sevendaays : @pam___________ aaaaa hahah te amo <3 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Pam & Tommy, una fonte rivela: 'Pamela Anderson non guarderà la serie, né ora né mai'… - Cristinaviolet0 : @DisneyPlusIT DISNEY???? Ero rimasta a produzioni per bambini... Ah, è per bambini? Sorry, errore mio non averlo ca… - sh0rtput4 : @crocinoo Hanno messo Pam & Tommy su Disney+ che si vede nudità tutto il tempo, quindi non facessero gli incoerentiii - showinbaemin : Ho appena guardato episodio S01 | E04 di Pam & Tommy! #pamtommy -