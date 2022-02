Juventus: Kaio Jorge ceduto in poche ore, è ufficiale (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Aggiornamento molto importante per i mercati non ancora completati nel resto d'Europa. Perché i giocatori della Juventus hanno le valigie pronte e partiranno nelle prossime ore. Il giovane attaccante brasiliano ha lasciato il Torino nel giro di poche ore. Finora ha avuto poco spazio alla Juventus, a maggior ragione con l'arrivo di Vlahovic. Per questo la Juve ha ceduto in prestito Kaio Jorge al Basilea. La società sembrava convinta dopo che nelle ultime ore sono arrivate le richieste del club svizzero. Infatti, il Basilea vuole prendere in prestito Kaio Jorge dalla Juve per dargli la possibilità di crescere e aiutare un club che ha fatto più affari in questo eventuale mercato. Il club svizzero non avrà tempo per portare i giovani talenti ... Leggi su goalnews (Di sabato 12 febbraio 2022) Goal News ? Aggiornamento molto importante per i mercati non ancora completati nel resto d'Europa. Perché i giocatori dellahanno le valigie pronte e partiranno nelle prossime ore. Il giovane attaccante brasiliano ha lasciato il Torino nel giro diore. Finora ha avuto poco spazio alla, a maggior ragione con l'arrivo di Vlahovic. Per questo la Juve hain prestitoal Basilea. La società sembrava convinta dopo che nelle ultime ore sono arrivate le richieste del club svizzero. Infatti, il Basilea vuole prendere in prestitodalla Juve per dargli la possibilità di crescere e aiutare un club che ha fatto più affari in questo eventuale mercato. Il club svizzero non avrà tempo per portare i giovani talenti ...

