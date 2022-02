Il Cosenza spreca e non va oltre lo 0-0 contro il Vicenza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cosenza spreca

... dove vincono soltanto due delle prime, e in coda, dove Alessandria,e Crotone muovono la ... In particolare, sullo 0 - 0in contropiede una clamorosa occasione di mettere Diaw davanti al ...Il Brescia non passa a. I calabresi incassano il secondo punto consecutivo. La partita ... Sul ribaltamento di fronte, Ranocchiada pochi passi un'ottima occasione. Il Frosinone continua ...In pieno recupero la possibile azione da tre punti viene gestita in maniera approssimativa, è mancata la lucidità per prendersi la vittoria Un punto che serve a poco al Cosenza che torna dal “Menti” ...Equilibrio continua ad essere la parola d'ordine nelle zone alte della classifica, dove vincono soltanto due delle prime, e in coda, dove Alessandria, Cosenza e Crotone muovono ... In particolare, ...