De Vrij, l'Inter potrebbe venderlo. Bremer il sostituto, attenzione al Napoli (Di sabato 12 febbraio 2022) De Vrij non sta offrendo buone prestazioni. Il contratto è in scadenza tra un anno, l'Inter potrebbe venderlo È una stagione travagliata quella che sta vivendo Stefan De Vrij. Il difensore olandese in forza all'Inter fatica in campo, con prestazioni quasi totalmente incolori. Il giocatore ex Lazio sembra un lontano parente di quel mostro sacro

lotti2_lotti : @AlfredoPedulla De vrij per bremer penso che l'Inter cascherebbe più che in piedi. - saulnigg : RT @51m0_: Richiesta di #Cairo per #Bremer troppo alta per l'Inter, #De Vrij diretto in premier. Per questo Marotta sta tentando la pazza i… - jscvglia : RT @51m0_: Richiesta di #Cairo per #Bremer troppo alta per l'Inter, #De Vrij diretto in premier. Per questo Marotta sta tentando la pazza i… - KINSHASAAAAAAA : RT @51m0_: Richiesta di #Cairo per #Bremer troppo alta per l'Inter, #De Vrij diretto in premier. Per questo Marotta sta tentando la pazza i… - 51m0_ : Richiesta di #Cairo per #Bremer troppo alta per l'Inter, #De Vrij diretto in premier. Per questo Marotta sta tentan… -