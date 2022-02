Covid, news. Calano intensive (-42) e ricoveri (-514). Tasso positività al 10,6%. LIVE (Di sabato 12 febbraio 2022) I nuovi casi sono 62.231 e 269 i morti. Il report dell'Istituto superiore di sanità evidenzia un calo delle ospedalizzazioni nelle fascia di età 0-19 anni, con 44 morti dall'inizio della pandemia. In Italia scende a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt. La direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon: "La pandemia non è finita, non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo" Leggi su tg24.sky (Di sabato 12 febbraio 2022) I nuovi casi sono 62.231 e 269 i morti. Il report dell'Istituto superiore di sanità evidenzia un calo delle ospedalizzazioni nelle fascia di età 0-19 anni, con 44 morti dall'inizio della pandemia. In Italia scende a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt. La direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon: "La pandemia non è finita, non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo"

