C’è stato un altro attacco terroristico in Somalia: uccise almeno sei persone (Di sabato 12 febbraio 2022) Somalia, attacco terroristico a Mogadiscio: sono state uccise almeno sei persone. attacco suicida nella capitale della Somalia Giovedì mattina a Mogadiscio, c’è stato un attacco suicida che ha fatto esplodere un minibus che trasportava funzionari del governo. Protagonista dell’attacco è il gruppo terroristico islamista al Shabaab che da anni ha come obiettivo quello di rovesciare il governo. Ufficialmente sono state uccise almeno sei persone e si contano almeno 12 feriti. La vicenda potrebbe ritardare ulteriormente le elezioni parlamentari iniziate a Novembre, che dovrebbero concludersi il 25 Febbraio. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)a Mogadiscio: sono stateseisuicida nella capitale dellaGiovedì mattina a Mogadiscio, c’èunsuicida che ha fatto esplodere un minibus che trasportava funzionari del governo. Protagonista dell’è il gruppoislamista al Shabaab che da anni ha come obiettivo quello di rovesciare il governo. Ufficialmente sono stateseie si contano12 feriti. La vicenda potrebbe ritardare ulteriormente le elezioni parlamentari iniziate a Novembre, che dovrebbero concludersi il 25 Febbraio. ...

