Reddito cittadinanza senza requisiti, 30 denunciati (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Trenta cittadini stranieri denunciati per aver incassato indebitamente il Reddito di cittadinanza senza averne alcun titolo. E’ il bilancio dei controlli dei finanzieri della compagnia di Rovigo, della tenenza di Occhiobello e della tenenza di Lendinara che, coordinati dal Gruppo di Rovigo, hanno scandagliato la posizione di circa 400 persone scoprendo che trenta erano prive del requisito dell’effettiva residenza in Italia nei termini richiesti per poter usufruire del sostegno economico. I finanzieri hanno dunque denunciato alla locale procura della Repubblica quattro responsabili mentre la posizione delle altre 26 persone è stata segnalata ad altre 13 procure della Repubblica sull’intero territorio nazionale. Nel complesso, delle persone denunciate 28 sono di nazionalità rumena, mentre due sono, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – Trenta cittadini stranieriper aver incassato indebitamente ildiaverne alcun titolo. E’ il bilancio dei controlli dei finanzieri della compagnia di Rovigo, della tenenza di Occhiobello e della tenenza di Lendinara che, coordinati dal Gruppo di Rovigo, hanno scandagliato la posizione di circa 400 persone scoprendo che trenta erano prive del requisito dell’effettiva residenza in Italia nei termini richiesti per poter usufruire del sostegno economico. I finanzieri hanno dunque denunciato alla locale procura della Repubblica quattro responsabili mentre la posizione delle altre 26 persone è stata segnalata ad altre 13 procure della Repubblica sull’intero territorio nazionale. Nel complesso, delle persone denunciate 28 sono di nazionalità rumena, mentre due sono, ...

Ultime Notizie dalla rete : Reddito cittadinanza Reddito cittadinanza senza requisiti, 30 denunciati Si tratta di cittadini stranieri scoperti dalla finanza di Rovigo, somme per oltre 137mila euro Trenta cittadini stranieri denunciati per aver incassato indebitamente il reddito di cittadinanza senza averne alcun titolo . E' il bilancio dei controlli dei finanzieri della compagnia di Rovigo, della tenenza di Occhiobello e della tenenza di Lendinara che, coordinati dal ...

Guardia di Finanza. Denunciati 30 stranieri che percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza

