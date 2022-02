Milano, due operai precipitano nel vano di un ascensore: uno è morto, l’altro gravissimo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Stavano installando la cabina in un palazzo in ristrutturazione quando la fune si è spezzata: un volo dal quinto piano. Non erano imbragati, si indaga per omicidio colposo Leggi su lastampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Stainstallando la cabina in un palazzo in ristrutturazione quando la fune si è spezzata: un volo dal quinto piano. Non erano imbragati, si indaga per omicidio colposo

Advertising

matteosalvinimi : Milano. Fermano il tram, uno fa le flessioni sui binari, gli altri lanciano pietre e sputi. Non un anno, ma almeno… - calciomercatoit : ???@carlitospass alla CMIT TV: 'In estate sia su #Botman che su Renato #Sanches io credo che i rossoneri andranno dr… - Agenzia_Ansa : Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati nel vano ascensore ment… - infoitinterno : Milano, due operai precipitano nel vano di un ascensore: uno è morto, l’altro gravissimo - infoitinterno : Milano, due operai precipitano nel vano di un'ascensore: un morto e un ferito grave -