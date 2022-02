Masterchef, Carmine stupisce con il suo “Mare”: “I miei clienti sono la mia famiglia e i miei amici”. Ma Locatelli risponde così – Video (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Mare ha portato fortuna a Carmine. Il suo piatto, chiamato proprio “Mare” (acqua di pomodoro, vongole e cozze, con sfoglia di seppia e tonno marinato, uva, alga fritta e maionese di cozze e vongole), è stato giudicato il migliore della Mystery Box di Masterchef Italia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand). Dai giudici sono arrivati grandi complimenti all’aspirante chef 18enne della provincia di Salerno: secondo Cannavacciuolo “è un piatto da ristorante stellato”, mentre Barbieri – che nelle puntate precedenti gli aveva dato un singolare “7 meno meno meno”, ha deciso di togliergli tutti i meno. E presto, come ormai da tradizione, è arrivato lo scambio irresistibile tra i giudici… Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilha portato fortuna a. Il suo piatto, chiamato proprio “” (acqua di pomodoro, vongole e cozze, con sfoglia di seppia e tonno marinato, uva, alga fritta e maionese di cozze e vongole), è stato giudicato il migliore della Mystery Box diItalia di ieri (episodi su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand). Dai giudiciarrivati grandi complimenti all’aspirante chef 18enne della provincia di Salerno: secondo Cannavacciuolo “è un piatto da ristorante stellato”, mentre Barbieri – che nelle puntate precedenti gli aveva dato un singolare “7 meno meno meno”, ha deciso di togliergli tutti i meno. E presto, come ormai da tradizione, è arrivato lo scambio irresistibile tra i giudici… Il cooking show prodotto da Endemol Shine Italy per Sky, ieri sera su Sky Uno/+1 e ...

Advertising

PalmiraWorld : La faccia di @Antoninochef quando Carmine parla ???????? #MasterChefIt @MasterChef_it - eversincehar : Comunque per me Carmine di Masterchef e l’attore di è stata la mano di Dio sono la stessa persona - obsessedaka : comunque finale perfetta carmine-federico-lia #MasterChef - bizzaro_martina : RT @2h0ldv: @yeager93z Se giovedì prossimo esce o tracy o carmine o lia io davvero faccio causa a masterchef e li faccio chiudere - bizzaro_martina : RT @131bIue: dalia uscita da masterchef boh ?? polone christian nicki federico elena lia ancora tutti in gara per me la finale era tracy le… -