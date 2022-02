LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Martin sempre leader, tanta azione in pista (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.54 Terzo posto per Aleix Espargarò, quattordicesimo per ‘Pecco’. Secondo al momento c’è Pol Espargarò, leader resta in questo momento l’iberico Jorge Martin. 8.50 Riprende l’attività anche di Francesco Bagnaia. Il portacolori di Ducati è in fondo alla graduatoria dopo una scivolata in cui non ha riportato conseguenze. 8.48 Mancano 2 ore al termine dei Test. Riprende l’azione di Pol Espargarò che al momento è secondo a meno di un decimo da Martin. 8.45 La classifica aggiornata: Double trouble #MandalikaTest pic.twitter.com/d0c3acoFwW — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) February 11, 2022 8.43 La classifica aggiornata: 1 89 J. ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.54 Terzo posto per Aleix Espargarò, quattordicesimo per ‘Pecco’. Secondo al momento c’è Pol Espargarò,resta in questo momento l’iberico Jorge. 8.50 Riprende l’attività anche di Francesco Bagnaia. Il portacolori di Ducati è in fondo alla graduatoria dopo una scivolata in cui non ha riportato conseguenze. 8.48 Mancano 2 ore al termine dei. Riprende l’di Pol Espargarò che al momento è secondo a meno di un decimo da. 8.45 La classifica aggiornata: Double trouble #pic.twitter.com/d0c3acoFwW — Repsol Honda Team (@HRC) February 11,8.43 La classifica aggiornata: 1 89 J. ...

