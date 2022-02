Lazio, infortunio Immobile: c’è la decisione in vista del Bologna (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'infortunio di Ciro Immobile potrebbe non essere così grave come sembrava dopo la partita contro il Bologna. Secondo quanto riportato da " Il Messaggero ", il attaccante della Lazio avrebbe solo una distorsione alla caviglia e non una lesione muscolare. I tempi di recupero sarebbero quindi di circa dieci giorni.? Questo potrebbe non essere così grave come previsto e potrebbe mettere Immobile nella partita contro il Bologna al 25esimo turno. La botta dell'attaccante della Lazio in Coppa Italia contro il Milan non fermerà il gioco del numero 17, ma lo staff medico capitolino valuterà con calma le sue condizioni. L'Immobile sarà nuovamente disponibile solo se restaurato al 100%, altrimenti sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Molto ... Leggi su goalnews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Goal News L'di Ciropotrebbe non essere così grave come sembrava dopo la partita contro il. Secondo quanto riportato da " Il Messaggero ", il attaccante dellaavrebbe solo una distorsione alla caviglia e non una lesione muscolare. I tempi di recupero sarebbero quindi di circa dieci giorni.? Questo potrebbe non essere così grave come previsto e potrebbe metterenella partita contro ilal 25esimo turno. La botta dell'attaccante dellain Coppa Italia contro il Milan non fermerà il gioco del numero 17, ma lo staff medico capitolino valuterà con calma le sue condizioni. L'sarà nuovamente disponibile solo se restaurato al 100%, altrimenti sarà costretto ad alzare bandiera bianca. Molto ...

