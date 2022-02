Jannik Sinner resta in top-10 anche saltando l’ATP di Rotterdam! Ranking ATP, classifica dell’italiano e proiezioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Jannik Sinner non ha potuto partecipare al torneo ATP 500 di Rotterdam a causa di una positività al Covid-19. L’altoatesino, reduce dai quarti di finale agli Australian Open, ha dovuto rinunciare al torneo sul cemento indoor della località olandese e nelle ultime ore ha comunicato il proprio forfait anche dal torneo ATP 250 di Marsiglia. A questo punto resta da capire se l’azzurro riuscirà a disputare il torneo ATP 500 di Dubai (21-27 febbraio) o se rientrerà direttamente in scena per il turno preliminare di Coppa Davis (4-5 marzo, l’Italia sfiderà la Slovacchia a Bratislava). Jannik Sinner riesce comunque a conservare il suo piazzamento nella top-10 del Ranking ATP anche saltando la kermesse di Rotterdam. L’azzurro ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)non ha potuto partecipare al torneo ATP 500 di Rotterdam a causa di una positività al Covid-19. L’altoatesino, reduce dai quarti di finale agli Australian Open, ha dovuto rinunciare al torneo sul cemento indoor della località olandese e nelle ultime ore ha comunicato il proprio forfaitdal torneo ATP 250 di Marsiglia. A questo puntoda capire se l’azzurro riuscirà a disputare il torneo ATP 500 di Dubai (21-27 febbraio) o se rientrerà direttamente in scena per il turno preliminare di Coppa Davis (4-5 marzo, l’Italia sfiderà la Slovacchia a Bratislava).riesce comunque a conservare il suo piazzamento nella top-10 delATPla kermesse di Rotterdam. L’azzurro ...

