Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: non ci saranno scene di sesso nella serie, ecco perché (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, l'attesa serie Amazon basata sul capolavoro di J. R. R. Tolkien, hanno rassicurato i fan: 'Non ci saranno scene di sesso'. Non ci saranno scene di sesso nell'attesissima serie Amazon intitolata Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: sebbene alcuni spettatori abbiano apprezzato la natura bollente de Il Trono di Spade della HBO, i fan di Tolkien devono sapere che i produttori hanno deciso di non seguire il loro esempio per quanto concerne il nuovo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Gli showrunner de Il: Glidel, l'attesaAmazon basata sul capolavoro di J. R. R. Tolkien, hanno rassicurato i fan: 'Non cidi'. Non cidinell'attesissimaAmazon intitolata Il: Glidel: sebbene alcuni spettatori abbiano apprezzato la natura bollente de Il Trono di Spade della HBO, i fan di Tolkien devono sapere che i produttori hanno deciso di non seguire il loro esempio per quanto concerne il nuovo ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: non ci saranno scene di sesso nella serie, ecco perché… - Decrypted20 : I diritti dei film del Signore degli Anelli sono in vendita, si stima valgano 2 miliardi. Chi ci sarebbe se organi… - yos_sarian : @GiorgiaMeloni E che ha l’unico merito, per essere citato da Lei, di essere stato strumentalizzato in tarda età dai… - AcciaioMario : RT @PLDC09710726: Comunicato ai sudditi: ridurre il Signore degli anelli di Tolkien a un gay pride ha un motivo che non è banale. Il progre… - TheRedHead_blog : Il Signore degli Anelli: The Rings of Power il first look di Galadriel e Elrond -