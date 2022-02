Il grillo domestico diventa un ‘nuovo alimento’, la Commissione Ue ha dato l’ok. E’ il terzo insetto ‘approvato’ come cibo comune (Di venerdì 11 febbraio 2022) A monte non vi è certo un ‘vezzo’ legato alla ‘nouvelle cucine’, o a chissà quale altra ‘moda gourmet’. Ormai è un dato di fatto che nel mondo gran parte delle sostanze nutritive più comuni iniziano a scarseggiare. Complici gli stravolgimenti climatici, vi sono paesi dove la siccità rappresenta ormai una costante (basti pensare ai circa 16 milioni abitanti dell’Africa centrale che stanno rischiando la morte per disidratazione), con tutti i danni che ne derivano. Dunque il cibo non basta più o, per lo meno, le proteine e le vitamine tratte dai classici allevamenti o dalle serre, e dunque, anche andando incontro a qualsiasi alternativa ‘accettabile’ la terra offre, altro non resta che adeguarsi. Il grillo diventa commestibile: è il terzo insetto ad essere approvato dopo la locusta e ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 febbraio 2022) A monte non vi è certo un ‘vezzo’ legato alla ‘nouvelle cucine’, o a chissà quale altra ‘moda gourmet’. Ormai è undi fatto che nel mondo gran parte delle sostanze nutritive più comuni iniziano a scarseggiare. Complici gli stravolgimenti climatici, vi sono paesi dove la siccità rappresenta ormai una costante (basti pensare ai circa 16 milioni abitanti dell’Africa centrale che stanno rischiando la morte per disidratazione), con tutti i danni che ne derivano. Dunque ilnon basta più o, per lo meno, le proteine e le vitamine tratte dai classici allevamenti o dalle serre, e dunque, anche andando incontro a qualsiasi alternativa ‘accettabile’ la terra offre, altro non resta che adeguarsi. Ilcommestibile: è ilad essere approvato dopo la locusta e ...

