Coronavirus, venerdì 11 febbraio: sono 6.722 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 22.465 tamponi molecolari e 58.651 antigenici per un totale di 81.116 tamponi, si registrano 6.722 nuovi casi positivi, sono 24 i decessi, 1.989 i ricoverati (-5), 184 le terapie intensive (-7) e 10.577 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8,2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “continua la discesa, presto effetti sulla rete ospedaliera”. I casi a Roma città sono a quota 3.025. Asl Roma 1: sono 964 i nuovi casi e 4 i decessi. Asl Roma 2: sono 1.146 i nuovi casi e 9 i decessi. Asl Roma 3: sono 915 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 325 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 5: ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – “Oggi nel, su 22.465 tamponi molecolari e 58.651 antigenici per un totale di 81.116 tamponi, si registrano 6.722casi positivi,24 i decessi, 1.989 i ricoverati (-5), 184 le terapie intensive (-7) e 10.577 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’8,2%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “continua la discesa, presto effetti sulla rete ospedaliera”. I casi a Roma cittàa quota 3.025. Asl Roma 1:964 icasi e 4 i decessi. Asl Roma 2:1.146 icasi e 9 i decessi. Asl Roma 3:915 icasi e 1 decesso. Asl Roma 4:325 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 5: ...

RegLombardia : A partire da oggi, venerdì 11 febbraio, non è più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Il loro utilizzo… - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di venerdì 11 febbraio 2022. I contagiati sono 8… - ComunePV : RT @RegLombardia: A partire da oggi, venerdì 11 febbraio, non è più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Il loro utilizzo riman… - luciaperiss : RT @TgrRaiVeneto: #Covid #Veneto: i dati di venerdì #11febbraio 2022. Il bollettino emesso da Regione e Azienda Zero #ioseguotgr https://… - orvietonews : Coronavirus, in provincia di Viterbo accertati 287 casi positivi: Sono 287 i casi accertati di positività al Covid-… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Bollettino Campania oggi: contagi, morti e guariti venerdì 11 febbraio Il bollettino dell'emergenza Coronavirus della Campania aggiornato a venerdì 11 febbraio 2022 . Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla ...

Covid oggi, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti ...olandese intende revocare gran parte delle restrizioni introdotte per contenere il coronavirus a ... cosa cambia da oggi e dove c'è obbligo 11 Febbraio 2022 Mascherine all'aperto, da oggi venerdì 11 ...

Covid, cambi colore delle regioni: Sicilia verso il ritorno in zona gialla Sky Tg24 Il bollettino dell'emergenzadella Campania aggiornato a11 febbraio 2022 . Prosegue senza sosta il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Campania, alle prese con la difficile lotta alla ......olandese intende revocare gran parte delle restrizioni introdotte per contenere ila ... cosa cambia da oggi e dove c'è obbligo 11 Febbraio 2022 Mascherine all'aperto, da oggi11 ...