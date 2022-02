Coppa Italia, il quarto di finale con più ascolti è Juve-Sassuolo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Coppa Italia: Juve-Sassuolo ha fatto registrare il record di spettatori stagionali per la competizione, battendo sia Inter-Roma che Mian-Lazio Juve-Sassuolo è stato il match di Coppa Italia più visto di questa stagione. Secondo Calcio e Finanza, il match dell’Allianz Stadium è stato seguito da 5.027.000 spettatori, pari al 20,2% di share, superando i due big match di San Siro. Infatti, la sfida fra Milan e Lazio era stata seguita da 4.642.000 spettatori, mentre quella fra Inter e Roma da 4.903.000. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha fatto registrare il record di spettatori stagionali per la competizione, battendo sia Inter-Roma che Mian-Lazioè stato il match dipiù visto di questa stagione. Secondo Calcio e Finanza, il match dell’Allianz Stadium è stato seguito da 5.027.000 spettatori, pari al 20,2% di share, superando i due big match di San Siro. Infatti, la sfida fra Milan e Lazio era stata seguita da 4.642.000 spettatori, mentre quella fra Inter e Roma da 4.903.000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

