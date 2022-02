Biathlon | Wierer finalmente medaglia alle Olimpiadi | è bronzo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Sprint femminile dinella 7,5 km ai Giochi di Pechino.Dorotheaconquista la suaolimpica personale in carriera. Ed è la prima per l’azzurra delle Fiamme Gi. Ha abbattuto tutti i record nel, ha vinto tre Coppe del Mondo e numerosi podi. Applausi, acclamazioni e complimenti. Una grandissima gara di intensità e determinazione per Doro. Tirata per una delle colonne dell’Italia Team e un poligono impeccabile. Sale sul terzo gradino lae conquista la decimaper gli azzurri. (foto@fisi.org) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport